Где смотреть бой Усик – Чисора

Александр Усик и Дерек Чисора подерутся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ранний кард стартует 31 октября в 21:00 по Москве.

Бои можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ в 21:00.

Усик будет защищать статус претендента на титул чемпион мира по версии WBO. В тяжелом весе для Усика будет второй бой. Прошлый он выиграл у Уизерспуна в октябре 2019-го.

У Усика 17 побед и нет поражений, у Чисоры – 32 победы и девять поражений.