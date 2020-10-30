Усик – Чисора
Александр Усик
Дерек Чисора
Где смотреть бой Усик – Чисора
3 часа назад
Александр Усик и Дерек Чисора подерутся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Ранний кард стартует 31 октября в 21:00 по Москве.
Бои можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ в 21:00.
Усик будет защищать статус претендента на титул чемпион мира по версии WBO. В тяжелом весе для Усика будет второй бой. Прошлый он выиграл у Уизерспуна в октябре 2019-го.
У Усика 17 побед и нет поражений, у Чисоры – 32 победы и девять поражений.
- «Я позабочусь о том, чтобы Усик, когда покинет ринг, понял, что участвовал в настоящей драке», – ожидания Чисоры.
- «Не думаю, что они физически сильнее меня, – говорил Усик о бое с тяжеловесами. – Они могут быть больше меня по весу и по росту, но это не является их преимуществом или каким-то моим недостатком».
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