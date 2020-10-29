«Ахмат» уволил сотрудника, который ударил судью в матче молодежки со «Спартаком»

После матча молодежек «Спартака» и «Ахмата» сотрудник вторых Сайд-Хусейн Алханов вышел на поле и ударил судью. За это КДК РФС дисквалифицировала его на всю футбольную деятельность на три года, а «Ахмат» уволил его.

Есть две реакции на эту ситуацию:

Первая – от его отца, Хайдара Алханова:

«Спасибо за новость, его вообще уволили из клуба, хотя он был абсолютно ни при чем. Он просто разнимал людей. Этот судья вышел чистым из воды, а невиновный человек ушел с работы. Судья просто показал красную карточку за то, что он вышел на поле, а на поле он вышел для того, чтобы разнимать людей, а клуб решил его уволить».

Вторая – от главы КДК Артура Григорьянца. Он сказал: