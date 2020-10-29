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«Ахмат» уволил сотрудника, который ударил судью в матче молодежки со «Спартаком»
час назад
После матча молодежек «Спартака» и «Ахмата» сотрудник вторых Сайд-Хусейн Алханов вышел на поле и ударил судью. За это КДК РФС дисквалифицировала его на всю футбольную деятельность на три года, а «Ахмат» уволил его.
Есть две реакции на эту ситуацию:
Первая – от его отца, Хайдара Алханова:
«Спасибо за новость, его вообще уволили из клуба, хотя он был абсолютно ни при чем. Он просто разнимал людей. Этот судья вышел чистым из воды, а невиновный человек ушел с работы.
Судья просто показал красную карточку за то, что он вышел на поле, а на поле он вышел для того, чтобы разнимать людей, а клуб решил его уволить».
Вторая – от главы КДК Артура Григорьянца. Он сказал:
- Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник «Ахмата», ударивший судью, нарушил санитарный регламент и вывел отца (Хайдара Алханова) на поле.
- Хайдар Алханов не имеет никакого отношения к «Ахмату», но он ударил судью в пах, а потом ударил по ногам и толкнул в спину.
- После этого Алхановы зашли в судейскую, угрожали судье и его судье.
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