GQ назвал Леона Горецку спортсменом года в акции «Мужчина года» – за акцию против коронавируса и борьбу с расизмом

Леон Горецка в 2020-м:

Поучаствовал в организации акции We Kick Corona, которая помогает людям справится с последствиями коронавируса. В ней также участвовал Джошуа Киммих.

Во время пандемии он агитировал против расизма.

За это журнал GQ назвал Горецку спортсменом года в акции «Мужчина года». Сам Горецка сказал:

«Отдать что-то в это трудное время – большая честь и одновременно ответственность. Мы все проявляем ответственность в эти месяцы, надевая маску, защищая не только себя, но и других от ковида. Мы также ответственны за решение таких вопросов, как расизм и сексизм. Мы можем взять будущее в свои руки не только на поле, но также на улицах и в интернете».