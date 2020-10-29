Молодежку «Ахмата» наказали на пять домашних матчей без зрителей за удар судьи

23 октября после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака», который завершился нулевой ничьей, один из сотрудников «Ахмата» ударил судью.

Подробнее мы разобрали ситуацию здесь:

Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат

На заседании КДК РФС разобрали этот случай. По итогам: