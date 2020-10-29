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#РПЛ #Спартак #Ахмат #РФС

Молодежку «Ахмата» наказали на пять домашних матчей без зрителей за удар судьи

2 часа назад

23 октября после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака», который завершился нулевой ничьей, один из сотрудников «Ахмата» ударил судью.

Подробнее мы разобрали ситуацию здесь:

Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат

На заседании КДК РФС разобрали этот случай. По итогам:

  • «Ахмат» оштрафован на 200 тысяч рублей. Следующие пять домашних матчей молодежная команда проведет без зрителей.
  • Сотрудника, ударившего судью, дисквалифицировали на три года на любую деятельность, связанную с футболом.
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