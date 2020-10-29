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Молодежку «Ахмата» наказали на пять домашних матчей без зрителей за удар судьи
2 часа назад
23 октября после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака», который завершился нулевой ничьей, один из сотрудников «Ахмата» ударил судью.
Подробнее мы разобрали ситуацию здесь:
Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат
На заседании КДК РФС разобрали этот случай. По итогам:
- «Ахмат» оштрафован на 200 тысяч рублей. Следующие пять домашних матчей молодежная команда проведет без зрителей.
- Сотрудника, ударившего судью, дисквалифицировали на три года на любую деятельность, связанную с футболом.
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