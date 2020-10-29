Эдуард Менди
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Кепа Аррисабалага
Челси
У нового вратаря «Челси» в ЛЧ за два месяца больше сухих матчей, чем у Кепы за два года
16 минут назад
Эдуард Менди перешел в «Челси» в конце сентября. С того момента он сыграл пять матчей, два из которых пришлись на Лигу чемпионов – в этих встречах он голов не пропустил.
Так Менди за неделю выдал больше сухих матчей в Лиге чемпионов за «Челси», чем Кепа за два года пребывания в клубе (у того – один).
Кроме того, за пять матчей он выдал больше сухих игр, чем Кепа с января этого года (две против одной).
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