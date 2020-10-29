Артем Дзюба
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Дзюба не забивает восемь матчей подряд
39 минут назад
В последний раз Дзюба забил 26 сентября – в матче РПЛ против «Уфы». Дальше – безголевая серия из восьми матчей, два из который пришлись на матчи сборной.
Что еще по этой серии:
- Если учитывать только основное время, то Дзюба не забивает 567 минут.
- Дзюба не забил в трех матчах ЛЧ подряд – «Зенит» проиграл в этих встречах.
- В последних трех матчах, в которых не забивал Дзюба, «Зенит» проиграл все разы. Это впервые за два года.
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