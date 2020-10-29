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#Барселона #Лига чемпионов #Ювентус

«Барселона» выиграла у «Ювентуса», Месси забил с пенальти

час назад

Усман Дембеле забил победный мяч на 14-й минуте в игре «Ювентус»«Барселона». В добавленное время с пенальти отличился Лионель Месси.

У Альваро Мораты– три забитых гола в матче, но ни один из них не был засчитан из-за офсайдов.

Матч завершен
Ювентус
Турин
0:2
Матч завершен
Барселона
Барселона
Дембеле 14
Месси 90
  • В другом матче группы «Динамо» Киев сыграл 2:2 с «Ференцварошем» в гостях, хотя вел 2:0. «Ференцварош» тренирует Сергей Ребров – бывший игрок и тренер «Динамо».
  • «Барселона» – первая с шестью очками, у «Ювентуса» – три, у «Динамо» и «Ференцвароша» – по одному.
  • В следующих двух турах «Барселона» сыграет с «Динамо», «Ювентус» – с «Ференцварошем».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что было в туре
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