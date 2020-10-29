«Барселона» выиграла у «Ювентуса», Месси забил с пенальти

Усман Дембеле забил победный мяч на 14-й минуте в игре «Ювентус» – «Барселона». В добавленное время с пенальти отличился Лионель Месси.

У Альваро Мораты– три забитых гола в матче, но ни один из них не был засчитан из-за офсайдов.