Барселона
Лига чемпионов
Ювентус
«Барселона» выиграла у «Ювентуса», Месси забил с пенальти
час назад
Усман Дембеле забил победный мяч на 14-й минуте в игре «Ювентус» – «Барселона». В добавленное время с пенальти отличился Лионель Месси.
У Альваро Мораты– три забитых гола в матче, но ни один из них не был засчитан из-за офсайдов.
- В другом матче группы «Динамо» Киев сыграл 2:2 с «Ференцварошем» в гостях, хотя вел 2:0. «Ференцварош» тренирует Сергей Ребров – бывший игрок и тренер «Динамо».
- «Барселона» – первая с шестью очками, у «Ювентуса» – три, у «Динамо» и «Ференцвароша» – по одному.
- В следующих двух турах «Барселона» сыграет с «Динамо», «Ювентус» – с «Ференцварошем».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые