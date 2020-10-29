Севилья
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Ренн
«Севилья» обыграла «Ренн». «Краснодар» идет третьим в группе Е с разницей 1:5
час назад
Во втором туре Лиги чемпионов «Севилье» дома хватило одного гола, чтобы обыграть «Ренн».
Гости нанесли всего два удара в створ ворот – пока это антирекорд сезона в ЛЧ. Вместе с двумя ударами еще одного французского клуба – «Марселя» в игре против «Манчестер Сити».
- Ранее «Краснодар» проиграл «Челси» 0:4.
- У «Севильи» и «Челси» – по четыре очка, у «Ренна» и «Краснодара» – по одному.
- В следующих двух турах «Краснодар» сыграет с «Севильей», «Челси» – с «Ренном».
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