«Севилья» обыграла «Ренн». «Краснодар» идет третьим в группе Е с разницей 1:5

Во втором туре Лиги чемпионов «Севилье» дома хватило одного гола, чтобы обыграть «Ренн».

Гости нанесли всего два удара в створ ворот – пока это антирекорд сезона в ЛЧ. Вместе с двумя ударами еще одного французского клуба – «Марселя» в игре против «Манчестер Сити».