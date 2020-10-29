Севилья
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Ренн
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#Севилья #Лига чемпионов #Ренн

«Севилья» обыграла «Ренн». «Краснодар» идет третьим в группе Е с разницей 1:5

час назад

Во втором туре Лиги чемпионов «Севилье» дома хватило одного гола, чтобы обыграть «Ренн»

Гости нанесли всего два удара в створ ворот – пока это антирекорд сезона в ЛЧ. Вместе с двумя ударами еще одного французского клуба – «Марселя» в игре против «Манчестер Сити».

Матч завершен
Севилья
Севилья
Де Йонг 56
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
  • Ранее «Краснодар» проиграл «Челси» 0:4.
  • У «Севильи» и «Челси» – по четыре очка, у «Ренна» и «Краснодара» – по одному.
  • В следующих двух турах «Краснодар» сыграет с «Севильей», «Челси» – с «Ренном».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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