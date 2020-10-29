Шесть из восьми голов русские клубы пропустили в последние 15 минут

Два пропущенных мяча – на 13-й и 37-й минутах, остальные шесть – ближе к концу или в конце второго тайма:

«Локомотив» уступил «Баварии» 1:2, решающий гол – на 79-й минуте.

«Зенит» проиграл 0:2 «Боруссии», голы – на 78-й и 90-й минутах.

«Краснодар» был разгромлен «Челси» 0:4. Три мяча – на 76-й, 79-й и 90-й минутах.