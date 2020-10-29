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#Лига чемпионов #Краснодар #Зенит #Локомотив

Шесть из восьми голов русские клубы пропустили в последние 15 минут

час назад

Два пропущенных мяча – на 13-й и 37-й минутах, остальные шесть – ближе к концу или в конце второго тайма:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Наши в этом туре
Какой разный Сафонов в Лиге чемпионов. В первом матче – классные сейвы, во втором – странный привоз и гол между ног
Все игроки «Челси» встали на колено перед матчем, у «Краснодара» – только несколько человек
Я сходил на коронавирусную Лигу чемпионов
Королевский матч Зе Луиша с «Баварией». Был готов на тайм, но отбегал до конца и сделал ассист
Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской
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