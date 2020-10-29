Лига чемпионов
Краснодар
Зенит
Локомотив
Шесть из восьми голов русские клубы пропустили в последние 15 минут
час назад
Два пропущенных мяча – на 13-й и 37-й минутах, остальные шесть – ближе к концу или в конце второго тайма:
- «Локомотив» уступил «Баварии» 1:2, решающий гол – на 79-й минуте.
- «Зенит» проиграл 0:2 «Боруссии», голы – на 78-й и 90-й минутах.
- «Краснодар» был разгромлен «Челси» 0:4. Три мяча – на 76-й, 79-й и 90-й минутах.
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