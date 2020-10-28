Мойзе Кин
Лига чемпионов
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Кин сделал дубль за «ПСЖ» в ЛЧ. Четыре дня назад он тоже забил дважды, но в Лиге 1
44 минуты назад
«ПСЖ», несмотря на травму Неймара, выиграл 2:0 у «Истанбула» во втором туре Лиги чемпионов.
Мойзе Кин забил два гола во втором тайме.
- У Кина четыре гола за два последних матча в «ПСЖ».
- За четыре дня до игры с «Истанбулом» он дважды забил «Дижону» в Лиге 1.
- Кин – первый, кто сделал дубль за «ПСЖ» в ЛЧ в своей первой игре.
- Кин был арендован у «Эвертона» в октябре. Срок – до июня 2021 года.
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