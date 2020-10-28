Мойзе Кин
Лига чемпионов
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
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#Мойзе Кин #Лига чемпионов #ПСЖ #Истанбул Башакшехир

Кин сделал дубль за «ПСЖ» в ЛЧ. Четыре дня назад он тоже забил дважды, но в Лиге 1

44 минуты назад

«ПСЖ», несмотря на травму Неймара, выиграл 2:0 у «Истанбула» во втором туре Лиги чемпионов.

Мойзе Кин забил два гола во втором тайме.

Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
0:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кен 64
Кен 79
  • У Кина четыре гола за два последних матча в «ПСЖ».
  • За четыре дня до игры с «Истанбулом» он дважды забил «Дижону» в Лиге 1.
  • Кин – первый, кто сделал дубль за «ПСЖ» в ЛЧ в своей первой игре.
  • Кин был арендован у «Эвертона» в октябре. Срок – до июня 2021 года.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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