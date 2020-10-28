Лига чемпионов
Краснодар
Челси
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#Лига чемпионов #Краснодар #Челси

«Челси» забил четыре гола «Краснодару», три из них – в последние 15 минут

47 минут назад

В первом домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» проиграл «Челси» 0:4.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Хадсон-Одои 37
Вернер 76
Зиеш 79
Пулишич 90
  • В первом тайме Жоржиньо не забил пенальти, назначенный за фол Кайо – мяч попал в штангу, затем в Сафонова.
  • Хадсон-Одои открыл счет с ошибки Сафонова – вратарь «Краснодара» пропустил мяч между рук.
  • Во втором тайме Вернер реализовал пенальти после игры рукой Мартыновича.
  • Зиеш довел счет до разгромного за минуту до своей замены. Это его первый гол за «Челси».
  • Пулишич забил четвертый гол между ног Сафонову в самом конце игры.

У «Челси» теперь четыре очка, у «Краснодара» – одно. Матч «Севилья»«Ренн» состоится позже.

Еще в матче
Все игроки «Челси» встали на колено перед матчем, у «Краснодара» – только несколько человек
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