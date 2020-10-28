Лига чемпионов
Краснодар
Челси
«Челси» забил четыре гола «Краснодару», три из них – в последние 15 минут
47 минут назад
В первом домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» проиграл «Челси» 0:4.
- В первом тайме Жоржиньо не забил пенальти, назначенный за фол Кайо – мяч попал в штангу, затем в Сафонова.
- Хадсон-Одои открыл счет с ошибки Сафонова – вратарь «Краснодара» пропустил мяч между рук.
- Во втором тайме Вернер реализовал пенальти после игры рукой Мартыновича.
- Зиеш довел счет до разгромного за минуту до своей замены. Это его первый гол за «Челси».
- Пулишич забил четвертый гол между ног Сафонову в самом конце игры.
У «Челси» теперь четыре очка, у «Краснодара» – одно. Матч «Севилья» – «Ренн» состоится позже.
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