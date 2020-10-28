Неймар
Лига чемпионов
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
Неймар травмировался в матче с «Истанбулом» и был заменен на 26-й минуте
час назад
У «ПСЖ» – потеря в матче второго тура Лиги чемпионов в гостях против «Истанбула».
Неймар из-за травмы был заменен на Сарабию в середине первого тайма:
- В начале сентября Неймар лечился от коронавируса.
- «ПСЖ» не менял игроков в ЛЧ в первом тайме с апреля 2016 года.
- «ПСЖ» в первом туре ЛЧ проиграл «МЮ» дома 1:2. После первого тайма с «Истанублом» – ничья 0:0.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые