Неймар
Лига чемпионов
Истанбул Башакшехир
ПСЖ
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#Неймар #Лига чемпионов #ПСЖ #Истанбул Башакшехир

Неймар травмировался в матче с «Истанбулом» и был заменен на 26-й минуте

час назад

У «ПСЖ» – потеря в матче второго тура Лиги чемпионов в гостях против «Истанбула».

Неймар из-за травмы был заменен на Сарабию в середине первого тайма:

  • В начале сентября Неймар лечился от коронавируса.
  • «ПСЖ» не менял игроков в ЛЧ в первом тайме с апреля 2016 года.
  • «ПСЖ» в первом туре ЛЧ проиграл «МЮ» дома 1:2. После первого тайма с «Истанублом» – ничья 0:0.
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