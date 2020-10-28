Жоржиньо
Лига чемпионов
Краснодар
Челси
Поделиться:
Комментарии:
0
#Жоржиньо #Лига чемпионов #Краснодар #Челси

Жоржиньо не забил пенальти «Краснодару» – мяч ударил в штангу, а затем в Сафонова

час назад

В матче второго тура Лиги чемпионов «Краснодар»«Челси» игрок гостей Жоржиньо не забил пенальти, который был назначен за фол Кайо.

Факты по промаху:

1. Это третий промах Жоржиньо с пенальти. За карьеру он реализовал 23 пенальти из 26.

2. Для Жоржиньо это уже второй незабитый пенальти в сезоне – ранее он промахнулся в игре с «Ливерпулем» в АПЛ.

3. Процент реализации с пенальти у Жоржиньо в этом сезоне – всего 40%

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:4
Матч завершен
Челси
Лондон
Хадсон-Одои 37
Вернер 76
Зиеш 79
Пулишич 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
О событиях тура
Все игроки «Челси» встали на колено перед матчем, у «Краснодара» – только несколько человек
Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской
Королевский матч Зе Луиша с «Баварией». Был готов на тайм, но отбегал до конца и сделал ассист
«Ливерпуль» потерял почти всех ЦЗ. Играет парень, который провел сезон в шестом дивизионе
Я сходил на коронавирусную Лигу чемпионов
Первая победа Семака как тренера «Зенита» – над «Боруссией» в Дортмунде. Тогда он рулил без опыта и всего девять дней
Бензема подговаривал не пасовать на Винисиуса. Не факт, что это правда – но после он сам не дал ему ни одного паса
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Жоржиньо
#Лига чемпионов
#Краснодар
#Челси