Жоржиньо
Лига чемпионов
Краснодар
Челси
Жоржиньо не забил пенальти «Краснодару» – мяч ударил в штангу, а затем в Сафонова
час назад
В матче второго тура Лиги чемпионов «Краснодар» – «Челси» игрок гостей Жоржиньо не забил пенальти, который был назначен за фол Кайо.
Факты по промаху:
1. Это третий промах Жоржиньо с пенальти. За карьеру он реализовал 23 пенальти из 26.
2. Для Жоржиньо это уже второй незабитый пенальти в сезоне – ранее он промахнулся в игре с «Ливерпулем» в АПЛ.
3. Процент реализации с пенальти у Жоржиньо в этом сезоне – всего 40%
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