Жоржиньо не забил пенальти «Краснодару» – мяч ударил в штангу, а затем в Сафонова

Факты по промаху:

1. Это третий промах Жоржиньо с пенальти. За карьеру он реализовал 23 пенальти из 26.

2. Для Жоржиньо это уже второй незабитый пенальти в сезоне – ранее он промахнулся в игре с «Ливерпулем» в АПЛ.

3. Процент реализации с пенальти у Жоржиньо в этом сезоне – всего 40%