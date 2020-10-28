Семья Миллеров продала «Юту» американскому бизнесмену за 1,6 млрд долларов

Главный инсайдер по НБА – журналист Эдриан Воджнаровски – написал в твиттере о сделке по продаже «Юты». Вот все детали:

1. После 35 лет управления «Ютой» семья Миллеров договорилась о продаже клуба с Райаном Смитом. Смит – американский предприниматель, основатель компании Qualtrics, занимающейся разработкой программного обеспечения.

2. Forbes оценивает состояние Смита в районе 10 млрд долларов. В 2018-м году он продал Qualtrics за 8 млрд – на тот момент у него был 1,3 млрд.

3. Смит – большой фанат баскетбола. В офисе Qualtrics на подземном этаже была игровая площадка – его инициатива. Он несколько раз обращался к семье Миллеров с предложением о покупке «Юты».

4. Сейчас Миллеры положительно ответили на его запрос. Воджнаровски пишет, что сумма сделки – 1,6 млрд. В эту стоимость войдет «Вивинт Арена», на которой играет «Юта».