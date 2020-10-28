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«Тесты на ковид – дерьмо». Роналду написал пост о здоровье
2 часа назад
Не так давно Роналду сдал несколько положительных тестов на коронавирус. «Ювентус» пока что не отчитывался по поводу его состояния и готовности к матчам. Но журналист Goal Ромео Агрести написал в твиттере, что он не сыграет против «Барселоны» в ЛЧ.
Мы же рассказали всю ситуацию здесь:
Что там с коронавирусом Роналду? Он сыграет с «Барселоной»? Провалил тест? Почему все пишут о нарушении протокола?
Сейчас Роналду выложил пост, в котором рассказал о самочувствии:
«Чувствую себя хорошо, я здоров! Вперед, «Юве».
В комментариях он добавил: «ПЦР [тесты на коронавирус] – дерьмо».
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