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#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Барселона #Ювентус

«Тесты на ковид – дерьмо». Роналду написал пост о здоровье

2 часа назад

Не так давно Роналду сдал несколько положительных тестов на коронавирус. «Ювентус» пока что не отчитывался по поводу его состояния и готовности к матчам. Но журналист Goal Ромео Агрести написал в твиттере, что он не сыграет против «Барселоны» в ЛЧ.

Мы же рассказали всю ситуацию здесь:

Что там с коронавирусом Роналду? Он сыграет с «Барселоной»? Провалил тест? Почему все пишут о нарушении протокола?

Сейчас Роналду выложил пост, в котором рассказал о самочувствии:

«Чувствую себя хорошо, я здоров! Вперед, «Юве».

В комментариях он добавил: «ПЦР [тесты на коронавирус] – дерьмо».

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