«Тесты на ковид – дерьмо». Роналду написал пост о здоровье

Не так давно Роналду сдал несколько положительных тестов на коронавирус. «Ювентус» пока что не отчитывался по поводу его состояния и готовности к матчам. Но журналист Goal Ромео Агрести написал в твиттере, что он не сыграет против «Барселоны» в ЛЧ.

Мы же рассказали всю ситуацию здесь:

Что там с коронавирусом Роналду? Он сыграет с «Барселоной»? Провалил тест? Почему все пишут о нарушении протокола?

Сейчас Роналду выложил пост, в котором рассказал о самочувствии: