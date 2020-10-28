Лига чемпионов
Футбол
Сергей Семак
Боруссия Д
Зенит
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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Боруссия Д #Сергей Семак

Прямая трансляция матча «Боруссия» Д – «Зенит»

4 часа назад

«Боруссия» Д и «Зенит» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра стартует в 22:55 по московскому времени.

Телеканал «Матч ТВ» покажет матч в прямом эфире. Игру можно посмотреть и на официальном сайте канала.

Боруссия
Дортмунд
-:-
Зенит
Санкт-Петербург

«Боруссия» и «Зенит» играли в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2013/14. Тогда «Зенит» проиграл домашний матч (2:4), но выиграл гостевой (2:1). 

Матч в Дортмунде был первым для Сергея Семака в роли исполняющего обязанности главного тренера «Зенита».

Сейчас «Боруссия» и «Зенит» проиграли матчи первого тура в группе Лиги чемпионов. «Лацио» и «Брюгге» пока лидируют.

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