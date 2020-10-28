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#Краснодар #Футбол #Челси

Прямая трансляция матча «Краснодар» – «Челси»

4 часа назад

«Краснодар» и «Челси» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция стартует в 20:10 по московскому времени. Старт матча запланирован на 20:55.

«Краснодар» и «Ренн» делят промежуточное первое место в группе Е. «Челси» и «Севилья» идут сразу за ними. В первом туре все команды сыграли друг с другом вничью.

Краснодар
Краснодар
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