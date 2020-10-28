Марсель
Лига чемпионов
Манчестер Сити
«Марсель» проиграл 11-й матч подряд в ЛЧ. До антирекорда турнира осталась одна игра
5 часов назад
«Марсель» уступил дома «Ман Сити» 0:3 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Это второе поражение в турнире этого сезона и 11-е подряд с учетом прошлых.
- Последний раз «Марсель» играл в группе ЛЧ в сезоне-2013/14, где проиграл все шесть матчей «Арсеналу», «Боруссии» Дортмунд и «Наполи».
- До этого были проиграны три игры плей-офф в сезоне-2011/12 «Баварии» и «Интеру».
- Антирекорд принадлежит «Андерлехту» – 12 матчей. «Марсель» две следующие игры проведет против «Порту».
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