Марсель
Лига чемпионов
Манчестер Сити
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#Марсель #Лига чемпионов #Манчестер Сити

«Марсель» проиграл 11-й матч подряд в ЛЧ. До антирекорда турнира осталась одна игра

5 часов назад

«Марсель» уступил дома «Ман Сити» 0:3 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч завершен
Марсель
Марсель
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Торрес 18
Гюндоган 76
Стерлинг 81
  • Это второе поражение в турнире этого сезона и 11-е подряд с учетом прошлых.
  • Последний раз «Марсель» играл в группе ЛЧ в сезоне-2013/14, где проиграл все шесть матчей «Арсеналу», «Боруссии» Дортмунд и «Наполи».
  • До этого были проиграны три игры плей-офф в сезоне-2011/12 «Баварии» и «Интеру».
  • Антирекорд принадлежит «Андерлехту» – 12 матчей. «Марсель» две следующие игры проведет против «Порту».
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