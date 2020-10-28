Ливерпуль
Лига чемпионов
Мидтьюлланд
«Ливерпуль» – лидер группы D с тремя забитыми мячами
5 часов назад
«Ливерпуль» выиграл 2:0 у «Мидтьюлланда» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
- В первом матче со счетом 1:0 он победил «Аякс».
- «Ливерпуль» лидирует в группе с шестью очками и разницей мячей 3:0.
- В другом матче группы «Аталанта» и «Аякс» сыграли 2:2. «Аталанта» отстает от «Ливерпуля» на два очка, «Аякс» – на пять.
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