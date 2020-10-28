Ливерпуль
Лига чемпионов
Мидтьюлланд
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#Ливерпуль #Лига чемпионов #Мидтьюлланд

«Ливерпуль» – лидер группы D с тремя забитыми мячами

5 часов назад

«Ливерпуль» выиграл 2:0 у «Мидтьюлланда» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Жота 55
Салах 90
2:0
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
  • В первом матче со счетом 1:0 он победил «Аякс».
  • «Ливерпуль» лидирует в группе с шестью очками и разницей мячей 3:0.
  • В другом матче группы «Аталанта» и «Аякс» сыграли 2:2. «Аталанта» отстает от «Ливерпуля» на два очка, «Аякс» – на пять.
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