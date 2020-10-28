Лига чемпионов
Атлетико
Зальцбург
Дубль Феликса помог «Атлетико» обыграть «Зальцбург». «Локо» – третий в группе А
5 часов назад
Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома выиграл у «Зальцбурга» – 3:2.
- Ранее «Зальцбург» дома со счетом 2:2 закончил матч с «Локомотивом».
- В группе А лидирует «Бавария» (шесть очков), у «Атлетико» – три очка, у «Локомотива» и «Зальцбурга» – по одному (наш клуб идет на третьем месте по дополнительным показателям).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые