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#Лига чемпионов #Атлетико #Зальцбург

Дубль Феликса помог «Атлетико» обыграть «Зальцбург». «Локо» – третий в группе А

5 часов назад

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» дома выиграл у «Зальцбурга» – 3:2.

Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Льоренте 29
Фелиш 52
Фелиш 85
3:2
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Собослай 40
Бериша 47
  • Ранее «Зальцбург» дома со счетом 2:2 закончил матч с «Локомотивом».
  • В группе А лидирует «Бавария» (шесть очков), у «Атлетико» – три очка, у «Локомотива» и «Зальцбурга» – по одному (наш клуб идет на третьем месте по дополнительным показателям).
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