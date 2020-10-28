Ливерпуль
Лига чемпионов
Мидтьюлланд
У «Ливерпуля» впервые за 51 домашний матч ноль ударов в створ в первом тайме. Соперник – «Мидтьюлланд»
6 часов назад
В первом тайме матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Мидтьюлланд» счет не открыт.
«Ливерпуль» четырежды пробил по воротам соперника, но в створ не попал ни разу. У «Мидтьюлланда» – один удар, и тот – в створ.
В 51 прошлом домашнем матче «Ливерпуль» хотя бы раз попадал в створ в первом тайме.
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