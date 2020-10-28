У «Ливерпуля» впервые за 51 домашний матч ноль ударов в створ в первом тайме. Соперник – «Мидтьюлланд»

В первом тайме матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Мидтьюлланд» счет не открыт.

«Ливерпуль» четырежды пробил по воротам соперника, но в створ не попал ни разу. У «Мидтьюлланда» – один удар, и тот – в створ.

В 51 прошлом домашнем матче «Ливерпуль» хотя бы раз попадал в створ в первом тайме.