Ливерпуль
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Мидтьюлланд
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#Ливерпуль #Лига чемпионов #Мидтьюлланд

У «Ливерпуля» впервые за 51 домашний матч ноль ударов в створ в первом тайме. Соперник – «Мидтьюлланд»

6 часов назад

В первом тайме матча Лиги чемпионов «Ливерпуль»«Мидтьюлланд» счет не открыт.

«Ливерпуль» четырежды пробил по воротам соперника, но в створ не попал ни разу. У «Мидтьюлланда» – один удар, и тот – в створ.

В 51 прошлом домашнем матче «Ливерпуль» хотя бы раз попадал в створ в первом тайме.

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