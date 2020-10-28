Маркус Тюрам
Лига чемпионов
Лилиан Тюрам
Реал
Боруссия М
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#Маркус Тюрам #Лига чемпионов #Боруссия М #Реал #Лилиан Тюрам

Маркус Тюрам забил первый гол в ЛЧ. У его отца всего один мяч в турнире – «Спартаку» в 1993-м

6 часов назад

Форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам открыл счет в матче второго тура Лиги чемпионов против «Реала».

Это его первый мяч в ЛЧ.

Почти 27 лет назад первый и единственный гол в этом турнире забил его отец – Лилиан Тюрам. Случилось это в матче «Монако»«Спартак» (4:1).

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