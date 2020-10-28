Маркус Тюрам
Лига чемпионов
Лилиан Тюрам
Реал
Боруссия М
Маркус Тюрам забил первый гол в ЛЧ. У его отца всего один мяч в турнире – «Спартаку» в 1993-м
6 часов назад
Форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам открыл счет в матче второго тура Лиги чемпионов против «Реала».
Это его первый мяч в ЛЧ.
Почти 27 лет назад первый и единственный гол в этом турнире забил его отец – Лилиан Тюрам. Случилось это в матче «Монако» – «Спартак» (4:1).
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