Маркус Тюрам забил первый гол в ЛЧ. У его отца всего один мяч в турнире – «Спартаку» в 1993-м

Форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам открыл счет в матче второго тура Лиги чемпионов против «Реала».

Это его первый мяч в ЛЧ.

Почти 27 лет назад первый и единственный гол в этом турнире забил его отец – Лилиан Тюрам. Случилось это в матче «Монако» – «Спартак» (4:1).