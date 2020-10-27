Фабиньо
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Ливерпуль
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#Фабиньо #Лига чемпионов #Ливерпуль

У «Ливерпуля» травмировался третий центральный защитник – Фабиньо заменен в игре с «Мидтьюлландом»

вчера, 23:55

Полузащитник Фабиньо, выступающий в центре защиты «Ливерпуля» из-за проблем команды с составом, выбыл через полчаса после начала игры второго тура Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда».

Фабиньо заменил 19-летний Рис Уильямс.

Ранее в «Ливерпуле» выбыли два центральных защитника – Вирджил ван Дейк и Жоэль Матип.

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