Ведран Чорлука
Лига чемпионов
Бавария
Локомотив
Чорлука из-за травмы не доиграл первый тайм против «Баварии»
вчера, 21:57
«Локомотив» в матче второго тура Лиги чемпионов с «Баварией» лишился Ведрана Чорлуки.
Он получил травму в конце первого тайма и не успел замениться. В перерыве «Локомотив» поменял Чорлуку на Райковича.
- Перед матчем Куликов заменил в стартовом составе травмированного Магкеева.
- «Локомотив» проигрывает 0:1 «Баварии» после первого тайма из-за гола Леона Горецки.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые