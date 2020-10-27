Ведран Чорлука
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#Ведран Чорлука #Лига чемпионов #Бавария #Локомотив

Чорлука из-за травмы не доиграл первый тайм против «Баварии»

вчера, 21:57

«Локомотив» в матче второго тура Лиги чемпионов с «Баварией» лишился Ведрана Чорлуки.

Он получил травму в конце первого тайма и не успел замениться. В перерыве «Локомотив» поменял Чорлуку на Райковича.

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