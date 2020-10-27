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#Локомотив #Лига чемпионов #Зальцбург

«Локомотив» проиграл «Баварии» в ЛЧ, Киммих забил победный гол

вчера, 22:47

«Локомотив» уступил «Баварии» 1:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб сравнял счет во втором тайме, но через девять минут пропустил решающий гол.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 70
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Горецка 13
Киммих 79

Ранее команды встречались два раза. В 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96 «Локомотив» сначала выиграл у «Баварии» с минимальным счетом, а потом проиграл 0:5.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2). «Бавария» тогда обыграла «Атлетико» (4:0).

Турнирная таблица

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Каким мы видели «Локомотив» в этой Лиге чемпионов
Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
Гол «Зальцбурга» – точная копия гола Гамшика России на Евро-2016
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