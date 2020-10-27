Локомотив
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Зальцбург
«Локомотив» проиграл «Баварии» в ЛЧ, Киммих забил победный гол
вчера, 22:47
«Локомотив» уступил «Баварии» 1:2 во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Российский клуб сравнял счет во втором тайме, но через девять минут пропустил решающий гол.
Ранее команды встречались два раза. В 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96 «Локомотив» сначала выиграл у «Баварии» с минимальным счетом, а потом проиграл 0:5.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2). «Бавария» тогда обыграла «Атлетико» (4:0).
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