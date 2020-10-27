«Локомотив» проиграл «Баварии» в ЛЧ, Киммих забил победный гол

Ранее команды встречались два раза. В 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96 «Локомотив» сначала выиграл у «Баварии» с минимальным счетом, а потом проиграл 0:5.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграл вничью с «Зальцбургом» (2:2). «Бавария» тогда обыграла «Атлетико» (4:0).

Турнирная таблица