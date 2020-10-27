UFC cделал Хабиба первым в рейтинге лучших бойцов вне весовых категорий. Он сам просил поставить его первым
Pound-for-pound – рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. После победы над Джастином Гейджи на UFC 254 Хабиб попросил UFC сделать его первым номером этого рейтинга: «От UFC я хочу только одно. Во вторник поставьте меня на первое место в pound-for-pound. Потому что я этого заслуживаю. Я непобежденный чемпион, 13-0 в UFC, 29-0 во всей карьере. Я этого заслужил».
Об этой ситуации и появлении рейтинга P4P читайте в этом материале:
Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
Главный момент: действующий первый номер P4P Джон Джонс возмутился, почему его должны сместить с первой строчки. Его основной аргумент: Хабиб защищал чемпионский пояс три раза, а сам Джонс – 11 раз.
27 октября Хабиб первым рассказал о выходе на первую строчку в рейтинге UFC. Опередил даже официальный сайт.
Сейчас UFC все-таки сместил Джонса: Хабиб – лучший боец промоушена вне зависимости от весовой категории.
- Хабиб выиграл 29 из 29 боев в UFС.
- У Джона Джонса – 26 побед из 27 боев.
- Последний раз Джонс дрался в феврале.
- После победы над Гейджи Хабиб объявил о завершении карьеры. Ему 32 года. Джонсу – 33.