Где смотреть матч «Локомотив» – «Бавария»

Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» примет «Баварию» в Москве. Встреча начнется в 20:55 по мск. Ее можно посмотреть:

На канале «Матч ТВ». Старт – в 20:10 по мск. Бесплатная трансляция.

На канале «Матч! Футбол 1». Старт – в 20:40 по мск.

«Локомотив» и «Бавария» играли друг с другом два раза. В 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96 «Локомотив» выиграл гостевой матч (1:0), но проиграл домашний со счетом 0:5.

Сейчас «Бавария» – лидер группы А в Лиге чемпионов. Там играют «Локомотив», «Атлетико» и «Зальцбург».