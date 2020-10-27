Лига чемпионов
Бавария
Локомотив
Где смотреть матч «Локомотив» – «Бавария»
час назад
Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» примет «Баварию» в Москве. Встреча начнется в 20:55 по мск. Ее можно посмотреть:
- На канале «Матч ТВ». Старт – в 20:10 по мск. Бесплатная трансляция.
- На канале «Матч! Футбол 1». Старт – в 20:40 по мск.
«Локомотив» и «Бавария» играли друг с другом два раза. В 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96 «Локомотив» выиграл гостевой матч (1:0), но проиграл домашний со счетом 0:5.
Сейчас «Бавария» – лидер группы А в Лиге чемпионов. Там играют «Локомотив», «Атлетико» и «Зальцбург».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые