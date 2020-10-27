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Бавария
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#Лига чемпионов #Бавария #Локомотив

Где смотреть матч «Локомотив» – «Бавария»

час назад

Во втором туре Лиги чемпионов «Локомотив» примет «Баварию» в Москве. Встреча начнется в 20:55 по мск. Ее можно посмотреть:

«Локомотив» и «Бавария» играли друг с другом два раза. В 1/32 финала Кубка УЕФА-1995/96 «Локомотив» выиграл гостевой матч (1:0), но проиграл домашний со счетом 0:5.

Сейчас «Бавария» – лидер группы А в Лиге чемпионов. Там играют «Локомотив», «Атлетико» и «Зальцбург».

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