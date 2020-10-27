Антон Митрюшкин
Бундеслига
Спартак
Фортуна
Монако
Сьон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Антон Митрюшкин #Спартак #Бундеслига #Монако #Сьон #Фортуна

Митрюшкин перешел в «Фортуну»

3 часа назад

Карьера Антона Митрюшкина в цифрах:

  • Четыре матча, три года в «Спартаке».
  • 76 игр и три года в «Сьоне». Было еще 15 матчей за вторую команду.

Летом Митрюшкин остался без клуба – со «Сьоном» закончился, новый стороны не подписали. Митрюшкин ездил на просмотры в «Монако», но не стал его игроком из-за прихода Ковача.

Сейчас Митрюшкин перешел в «Фортуну». Митрюшкин точно так же несколько дней потренировался с новой командой, после чего подписал с ней контракт на один сезон.

Тут вот больше про Митрюшкина:
Как дела у Митрюшкина. Четыре года назад он уехал из «Спартака» в Швейцарию – и потерялся
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Антон Митрюшкин
#Спартак
#Бундеслига
#Монако
#Сьон
#Фортуна