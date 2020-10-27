Карьера Антона Митрюшкина в цифрах:

Четыре матча, три года в «Спартаке».

76 игр и три года в «Сьоне». Было еще 15 матчей за вторую команду.

Летом Митрюшкин остался без клуба – со «Сьоном» закончился, новый стороны не подписали. Митрюшкин ездил на просмотры в «Монако», но не стал его игроком из-за прихода Ковача.

Сейчас Митрюшкин перешел в «Фортуну». Митрюшкин точно так же несколько дней потренировался с новой командой, после чего подписал с ней контракт на один сезон.