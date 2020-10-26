Ливерпуль
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#Ливерпуль #АПЛ

Никто в АПЛ не пропустил голов больше «Ливерпуля» по итогам шести туров

вчера, 23:53

В АПЛ сыграно шесть туров, несколько команд пока провели по пять матчей.

Три клуба пропустили больше всех – по 14 голов. Это два новичка – «Вест Бромвич» и «Фулхэм», а также чемпион «Ливерпуль».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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