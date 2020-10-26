Ливерпуль
АПЛ
Никто в АПЛ не пропустил голов больше «Ливерпуля» по итогам шести туров
вчера, 23:53
В АПЛ сыграно шесть туров, несколько команд пока провели по пять матчей.
Три клуба пропустили больше всех – по 14 голов. Это два новичка – «Вест Бромвич» и «Фулхэм», а также чемпион «Ливерпуль».
- Из всех матчей всухую «Ливерпуль» сыграл только один – когда выиграл 2:0 у «Челси».
- Семь мячей он пропустил от «Астон Виллы», три от «Лидса», два от «Эвертона» и по одному от «Арсенала» и «Шеффилда».
- Несмотря на такое количество пропущенных голов «Ливерпуль» идет вторым в таблице АПЛ.
- Дальше у команды матч с «Мидтьюлландом» в Лиге чемпионов, а в АПЛ – с «Вест Хэмом». Оба – дома.
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