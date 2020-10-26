Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Хабиб – Гейджи
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бейсбол
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хабиб – Гейджи
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Хабиб – Гейджи
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бейсбол
Поделиться:
Комментарии:
0
РПЛ
ЦСКА
Арсенал Тула
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ
#ЦСКА
#Арсенал Тула
ЦСКА забил пять голов «Арсеналу» и обогнал «Зенит» в таблице
21 минуту назад
В последнем матче 12-го тура
РПЛ
ЦСКА разгромил тульский
«Арсенал»
.
Поделиться:
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 45
Влашич 50
Влашич 58
Сигурдссон 86
Обляков 87
5:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Джорджевич 78
ЦСКА
вышел на второе место c 25 очками, обогнав
«Зенит»
на один балл.
Лидирует
«Спартак»
– у него 27 очков.
«Арсенал»
идет 12-м, опережая
«Урал»
из зоны стыков на одно очко.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще в туре
«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает
Новости СМИ2
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#ЦСКА
#Арсенал Тула