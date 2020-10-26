РПЛ
ЦСКА
Арсенал Тула
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #ЦСКА #Арсенал Тула

ЦСКА забил пять голов «Арсеналу» и обогнал «Зенит» в таблице

21 минуту назад

В последнем матче 12-го тура РПЛ ЦСКА разгромил тульский «Арсенал».

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 45
Влашич 50
Влашич 58
Сигурдссон 86
Обляков 87
5:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Джорджевич 78
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще в туре
«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#ЦСКА
#Арсенал Тула