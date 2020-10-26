Лестер
АПЛ
Джейми Варди
Райан Гиггз
Арсенал
Варди забил победный гол «Арсеналу» и догнал Гиггза по голам в истории АПЛ
10 часов назад
«Лестер» выиграл у «Арсенала» 1:0 в гостях в матче АПЛ.
- Это первая гостевая победа «Лестера» над «Арсеналом» с 1973 года.
- «Арсенал» теперь делит девятое место с «Челси». С девятью очками после шести туров.
- Для Джейми Варди это 109-й гол в истории АПЛ – столько же у Райана Гиггза, оба делят 23-е место. Следующий ориентир – Эмиль Хески (110). Лидирует Алан Ширер (260).
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