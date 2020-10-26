Лестер
АПЛ
Джейми Варди
Райан Гиггз
Арсенал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лестер #АПЛ #Арсенал #Джейми Варди #Райан Гиггз

Варди забил победный гол «Арсеналу» и догнал Гиггза по голам в истории АПЛ

10 часов назад

«Лестер» выиграл у «Арсенала» 1:0 в гостях в матче АПЛ.

Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 80
  • Это первая гостевая победа «Лестера» над «Арсеналом» с 1973 года.
  • «Арсенал» теперь делит девятое место с «Челси». С девятью очками после шести туров.
  • Для Джейми Варди это 109-й гол в истории АПЛ – столько же у Райана Гиггза, оба делят 23-е место. Следующий ориентир – Эмиль Хески (110). Лидирует Алан Ширер (260).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Красивый текст о Варди
В чем секрет Варди – вот объяснение, которое поймет даже твой батя
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лестер
#АПЛ
#Арсенал
#Джейми Варди
#Райан Гиггз