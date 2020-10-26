Криштиану Роналду
Серия А
Министр спорта Италии заявил о нарушении Роналду коронавирусного протокола и расследовании
10 часов назад
Винченцо Спадафора раскритиковал Криштиану Роналду. Игрок не остался на изоляции ради игры за сборную Португалии, а там у него был выявлен коронавирус.
«Покинув Турин, Роналду нарушил протокол. Идет расследование, проводится сбор доказательств», – слова Спадафоры.
Ранее он уже критиковал Роналду за отъезд из Турина: «Эти великие чемпионы считают себя выше всего». Игрок опроверг нарушения: «Мы сделали все в соответствии с предписаниями».
Последний раз Роналду выходил на поле 11 октября в матче Франции и Португалии.
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