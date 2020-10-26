Министр спорта Италии заявил о нарушении Роналду коронавирусного протокола и расследовании

Винченцо Спадафора раскритиковал Криштиану Роналду. Игрок не остался на изоляции ради игры за сборную Португалии, а там у него был выявлен коронавирус.

«Покинув Турин, Роналду нарушил протокол. Идет расследование, проводится сбор доказательств», – слова Спадафоры.

Ранее он уже критиковал Роналду за отъезд из Турина: «Эти великие чемпионы считают себя выше всего». Игрок опроверг нарушения: «Мы сделали все в соответствии с предписаниями».

Последний раз Роналду выходил на поле 11 октября в матче Франции и Португалии.