Криштиану Роналду
Серия А
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#Криштиану Роналду #Серия А

Министр спорта Италии заявил о нарушении Роналду коронавирусного протокола и расследовании

10 часов назад

Винченцо Спадафора раскритиковал Криштиану Роналду. Игрок не остался на изоляции ради игры за сборную Португалии, а там у него был выявлен коронавирус.

«Покинув Турин, Роналду нарушил протокол. Идет расследование, проводится сбор доказательств», – слова Спадафоры.

Ранее он уже критиковал Роналду за отъезд из Турина: «Эти великие чемпионы считают себя выше всего». Игрок опроверг нарушения: «Мы сделали все в соответствии с предписаниями».

Последний раз Роналду выходил на поле 11 октября в матче Франции и Португалии.

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