Хабиб Нурмагомедов
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Джастин Гейджи
Хабиб – Гейджи
Речь Хабиба набрала на ютубе 8 млн просмотров за сутки и почти стала самым популярным видео на канале UFC Russia
7 часов назад
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на ивенте UFC 254 и и после выступил с заявлением об уходе из спорта. Запись речи выложил канал UFC Russia – официальный канал UFC для русскоязычной аудитории.
Видео попало на первое место в тренде русского ютуба и за сутки собрало 8,1 млн просмотров. Это близко к рекорду канала. На момент публикации этой новости больше собрали только видео «Лучшие финиши ударом с разворота в истории UFC» (8,3 млн) и запись боя Федора Емельяненко с Андреем Орловским.
Еще важное про тему Хабиба на ютубе. Ролики по теме боя от разных каналов вечером 25 октября (то есть чуть меньше, чем через сутки после боя) заняли 8 первых мест русского ютуба.
- Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. Он взял титул в 2018 году, а потом провел три защиты.
- Хабиб занимает второе место в рейтинге бойцов UFC без деления на весовые категории.
- Он завершает карьеру с результатом 29-0 в профессиональных боях MMA.
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