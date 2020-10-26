Речь Хабиба набрала на ютубе 8 млн просмотров за сутки и почти стала самым популярным видео на канале UFC Russia

Видео попало на первое место в тренде русского ютуба и за сутки собрало 8,1 млн просмотров. Это близко к рекорду канала. На момент публикации этой новости больше собрали только видео «Лучшие финиши ударом с разворота в истории UFC» (8,3 млн) и запись боя Федора Емельяненко с Андреем Орловским.

Еще важное про тему Хабиба на ютубе. Ролики по теме боя от разных каналов вечером 25 октября (то есть чуть меньше, чем через сутки после боя) заняли 8 первых мест русского ютуба.