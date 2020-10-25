Видео по бою Хабиб – Гейджи заняли первые восемь мест в трендах русского ютуба

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после него Хабиб объявил о завершении карьеры.

Главные места в трендах русского ютуба занимают видео со словами Хабиба после боя. Первое – видео от канала UFC Russia. Оно уже собрало более 7,6 миллиона просмотров.

Как теперь выглядит русский ютуб: