Хабиб – Гейджи
UFC 254
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Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
Видео по бою Хабиб – Гейджи заняли первые восемь мест в трендах русского ютуба
вчера, 22:35
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после него Хабиб объявил о завершении карьеры.
Главные места в трендах русского ютуба занимают видео со словами Хабиба после боя. Первое – видео от канала UFC Russia. Оно уже собрало более 7,6 миллиона просмотров.
Как теперь выглядит русский ютуб:
- Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. Он взял титул в 2018 году, а потом провел три защиты.
- Хабиб занимает второе место в рейтинге бойцов UFC без деления на весовые категории.
- Он завершает карьеру с результатом 29-0 в профессиональных боях MMA.
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