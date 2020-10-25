Хабиб – Гейджи
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Хабиб Нурмагомедов
Джастин Гейджи
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#Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC

Видео по бою Хабиб – Гейджи заняли первые восемь мест в трендах русского ютуба

вчера, 22:35

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после него Хабиб объявил о завершении карьеры.

Главные места в трендах русского ютуба занимают видео со словами Хабиба после боя. Первое – видео от канала UFC Russia. Оно уже собрало более 7,6 миллиона просмотров.

Как теперь выглядит русский ютуб:

  • Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. Он взял титул в 2018 году, а потом провел три защиты.
  • Хабиб занимает второе место в рейтинге бойцов UFC без деления на весовые категории.
  • Он завершает карьеру с результатом 29-0 в профессиональных боях MMA.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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