Хабиб Нурмагомедов
UFC 254
UFC
MMA
Джастин Гейджи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC

«Всю свою жизнь я был на матах». Мотивационная речь Хабиба в отеле после боя с Гейджи

вчера, 21:06

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после боя Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры. Потом он отмечал победу вместе с командой.

Речь Хабиба из отеля опубликовал ютуб-канал «Ушатайка: Спорт-Экспресс». Там же есть детали по приезду команды Хабиба. Сотрудники специально для него включили песню «Дагестан» – это под нее Хабиб выходил на бой с Гейджи.

Что сказал Хабиб: «Когда я рос, постоянно проводил время на матах – рядом с отцом. Всю свою жизнь я был на матах. Работал жестко, очень жестко. Без разницы, спортсмены ли вы, или работаете где-то еще. Если вы хотите совершенствоваться, то четко фокусируетесь и уважительно относитесь ко всем. Будьте внимательны и упорно трудитесь. Большое спасибо!»

  • Хабиб Нурмагомедов завершает карьеру в MMA с серией 29-0.
  • Хабиб – обладатель чемпионского титула в легком весе. 
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Что такое рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий? Как он считается? Почему Хабиб там не первый?
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
Каким был последний бой в карьере Хабиба
Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»
Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хабиб Нурмагомедов
#MMA
#UFC 254
#Джастин Гейджи
#UFC