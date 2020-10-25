«Всю свою жизнь я был на матах». Мотивационная речь Хабиба в отеле после боя с Гейджи

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Сразу после боя Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры. Потом он отмечал победу вместе с командой.

Речь Хабиба из отеля опубликовал ютуб-канал «Ушатайка: Спорт-Экспресс». Там же есть детали по приезду команды Хабиба. Сотрудники специально для него включили песню «Дагестан» – это под нее Хабиб выходил на бой с Гейджи.

Что сказал Хабиб: «Когда я рос, постоянно проводил время на матах – рядом с отцом. Всю свою жизнь я был на матах. Работал жестко, очень жестко. Без разницы, спортсмены ли вы, или работаете где-то еще. Если вы хотите совершенствоваться, то четко фокусируетесь и уважительно относитесь ко всем. Будьте внимательны и упорно трудитесь. Большое спасибо!»