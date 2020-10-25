Анна Щербакова
Кубок России по фигурному катанию
фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Дарья Усачева
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Щербакова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию ⛸️
вчера, 19:08
Результаты этапа Кубка России в Сочи в женском одиночном фигурном катании:
1. Анна Щербакова – 239,91
2. Дарья Усачева – 225,19
3. Елизавета Туктамышева – 213,26
Анна Щербакова уже выигрывала этап Кубка России в Сызрани. Тогда ее преимущество составило 40 баллов.
Щербакова – действующая чемпионка России в фигурном катании. В этом сезоне Кубок России считается официальным отборочным соревнованием на чемпионат России.
Для Елизаветы Туктамышевой это был первый этап Кубка России в сезоне. Еще она выступит на пятом этапе в Москве.
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