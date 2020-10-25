«Химки» в гостях выиграли у «Ростова». Это их вторая победа в сезоне

Первая была месяц назад, когда «Химки» дома выиграли 1:0 у «Динамо».

Теперь проиграл «Ростов», который заканчивал в меньшинстве после удаления Еременко и дважды пропустил в конце матча. Забили Мирзов и Идову.

После этой победы «Химки» с девятью очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Из 12-ти матчей – семь поражений.