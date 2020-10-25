Льюис Хэмилтон
Формула 1
Михаэль Шумахер
Хэмилтон – единоличный лидер по победам в гонках за всю историю Формулы 1
вчера, 17:58
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии. Это его 92-я победа в карьере. По этому показателю Хэмилтон опередил Михаэля Шумахера (91). Третье место занимает Себастьян Феттель, который имеет 53 победы.
- Льюису Хэмилтону 35 лет. Он шесть раз за карьеру выигрывал чемпионат по Формуле 1.
- Хэмилтон выступает за команду «Мерседес».
- Михаэль Шумахер – семикратный чемпион мира в Формуле 1.
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