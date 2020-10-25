Николай Обольский
РПЛ
ФНЛ
Сочи
Динамо
Нижний Новгород
Поделиться:
Комментарии:
0
#Николай Обольский #РПЛ #Динамо #Сочи #ФНЛ #Нижний Новгород

Бывший игрок «Динамо» Обольский дебютировал в клубе из третьей лиги Испании

2 часа назад

Карьера 23-летнего нападающего Николая Обольского:

  • Воспитанник «Динамо». Сыграл первый матч в РПЛ в 2015 году.
  • В основном «Динамо» числился пять сезонов (19 матчей, 0 голов). За это время были аренды в «Сочи» и «Нижний Новгород».
  • Этим летом у него закончился контракт с «Динамо», стороны не подписали новое соглашение.

29 августа Обольский перешел в испанскую «Баракальдо». Это клуб из Сегунды В, который играет в группе 2А. Дебютировал только сейчас – спустя два с лишним месяца вышел в матче с «Ларедо».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Николай Обольский
#РПЛ
#Динамо
#Сочи
#ФНЛ
#Нижний Новгород