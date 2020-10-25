Хабиб выиграл досрочно 7 из 13 боев в UFC

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 245 и выиграл 13 бой в организации из 13. Это третий подряд бой, который Хабиб выиграл досрочно.

Статистика финишей распределилась так:

7 из 13 побед досрочно.

Из 7 досрочных побед: 3 удушающим приемом, 2 болевым приемом, 2 ударными техническими нокаутами.

Самая быстрая победа −над Гейджи: 1:34 чистого времени боя.

Всего в профессиональной карьере Хабиб выиграл 29 боев из 29. После боя с Гейджи он объявил об уходе.