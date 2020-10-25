Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
MMA
Джастин Гейджи
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#Хабиб Нурмагомедов #MMA #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC

Хабиб выиграл досрочно 7 из 13 боев в UFC

5 часов назад

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 245 и выиграл 13 бой в организации из 13. Это третий подряд бой, который Хабиб выиграл досрочно.

Статистика финишей распределилась так: 

  • 7 из 13 побед досрочно.
  • Из 7 досрочных побед: 3 удушающим приемом, 2 болевым приемом, 2 ударными техническими нокаутами.
  • Самая быстрая победа −над Гейджи: 1:34 чистого времени боя.

Всего в профессиональной карьере Хабиб выиграл 29 боев из 29. После боя с Гейджи он объявил об уходе. 

Последний бой
Разбираем бой Хабиб – Гейджи пошагово. Гейджи нанес больше ударов и целился в больную ногу, но Хабиб накинул треугольник
Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством
Хабиб выходил на бои под песню о Дагестане – там про любовь к природе и обычаям и гордость за народ
💧 Слезы Хабиба – главная эмоция года
Сколько Хабиб заработал за бой с Гейджи
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