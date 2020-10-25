Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC 254
MMA
Джастин Гейджи
Хабиб выиграл досрочно 7 из 13 боев в UFC
5 часов назад
Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC 245 и выиграл 13 бой в организации из 13. Это третий подряд бой, который Хабиб выиграл досрочно.
Статистика финишей распределилась так:
- 7 из 13 побед досрочно.
- Из 7 досрочных побед: 3 удушающим приемом, 2 болевым приемом, 2 ударными техническими нокаутами.
- Самая быстрая победа −над Гейджи: 1:34 чистого времени боя.
Всего в профессиональной карьере Хабиб выиграл 29 боев из 29. После боя с Гейджи он объявил об уходе.
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