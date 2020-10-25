Хабиб заработал дополнительные 50 тысяч за победу над Гейджи

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Все завершилось во втором раунде, где Нурмагомедов задушил Гейджи треугольником.

Официальные лица UFC отметили четырех бойцов, которым выдали дополнительные премии. Каждый из них получил по 50 тысяч долларов. Хабиб попал в их число.

Бой ночи : Натаниэль Вуд и Кейси Кенни.

: Натаниэль Вуд и Кейси Кенни. Выступление вечера : Хабиб Нурмагомедов.

: Хабиб Нурмагомедов. Выступление вечера: Магомед Анкалаев.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он уходит со статистикой 29-0. Хабиб – обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе.