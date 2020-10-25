Хабиб Нурмагомедов
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Джастин Гейджи
Хабиб – Гейджи
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#Хабиб Нурмагомедов #Хабиб – Гейджи #MMA #UFC 254 #Джастин Гейджи #UFC

Хабиб заработал дополнительные 50 тысяч за победу над Гейджи

12 часов назад

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи на турнире UFC 254. Все завершилось во втором раунде, где Нурмагомедов задушил Гейджи треугольником.

Официальные лица UFC отметили четырех бойцов, которым выдали дополнительные премии. Каждый из них получил по 50 тысяч долларов. Хабиб попал в их число.

  • Бой ночи: Натаниэль Вуд и Кейси Кенни. 
  • Выступление вечера: Хабиб Нурмагомедов.
  • Выступление вечера: Магомед Анкалаев.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он уходит со статистикой 29-0. Хабиб – обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе.

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