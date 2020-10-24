Леон Сабуа
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#Леон Сабуа #Футбол #РПЛ #Спартак #Краснодар

Сабуа впервые вышел за «Краснодар» в РПЛ. И забил «Спартаку» через две минуты

вчера, 20:33

Леон Сабуа – 20-летний полузащитник «Краснодара». Он вышел на замену во втором тайме игры со «Спартаком». На 57-й минуте появился, а уже на 59-й забил.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сабуа 59
1:3
Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 13
Мозес 33
Ларссон 81

До игры со «Спартаком» Сабуа выходил за «Краснодар-2» в ФНЛ. Его статистика в ФНЛ по сезону-2020/21: 15 матчей, 5 голов. За «Краснодар-3» Сабуа сыграл один матч в ПФЛ.

Леон Сабуа – воспитанник «Краснодара». Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

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