Сабуа впервые вышел за «Краснодар» в РПЛ. И забил «Спартаку» через две минуты

До игры со «Спартаком» Сабуа выходил за «Краснодар-2» в ФНЛ. Его статистика в ФНЛ по сезону-2020/21: 15 матчей, 5 голов. За «Краснодар-3» Сабуа сыграл один матч в ПФЛ.

Леон Сабуа – воспитанник «Краснодара». Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.