Леон Сабуа
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Сабуа впервые вышел за «Краснодар» в РПЛ. И забил «Спартаку» через две минуты
вчера, 20:33
Леон Сабуа – 20-летний полузащитник «Краснодара». Он вышел на замену во втором тайме игры со «Спартаком». На 57-й минуте появился, а уже на 59-й забил.
До игры со «Спартаком» Сабуа выходил за «Краснодар-2» в ФНЛ. Его статистика в ФНЛ по сезону-2020/21: 15 матчей, 5 голов. За «Краснодар-3» Сабуа сыграл один матч в ПФЛ.
Леон Сабуа – воспитанник «Краснодара». Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.
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