Александр Петров
Формула 1
Виталий Петров
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#Александр Петров #Формула 1 #Виталий Петров

Отец бывшего гонщика Формулы 1 Виталия Петрова убит в результате покушения

19 минут назад

Александр Петров погиб в поселке Великое Выборгского района Ленинградской области.

Что об этом известно:

  • ТАСС ссылается на источник в правоохранительных органах и пишет, что на Петрова совершено покушение.
  • 47news утверждает, что информация об убийстве стала известна около 18:00. Петров обнаружен мертвым в своем коттедже.
  • «Пятый канал» подтверждает: это убийство. Хотя сначала сообщалось, что Петров тяжело ранен.

Александр Петров – бизнесмен, который избирался в городской совет Выборга. Он владеет несколькими предприятиями. 22 сентября Петрову исполнился 61 год.

Виталий Петров – его сын. Это бывший гонщик Формулы 1, который выступал за команду «Рено». Он не стал комментировать сообщения о смерти отца.

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