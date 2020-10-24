Отец бывшего гонщика Формулы 1 Виталия Петрова убит в результате покушения

Александр Петров погиб в поселке Великое Выборгского района Ленинградской области.

Что об этом известно:

ТАСС ссылается на источник в правоохранительных органах и пишет, что на Петрова совершено покушение.

47news утверждает, что информация об убийстве стала известна около 18:00. Петров обнаружен мертвым в своем коттедже.

«Пятый канал» подтверждает: это убийство. Хотя сначала сообщалось, что Петров тяжело ранен.

Александр Петров – бизнесмен, который избирался в городской совет Выборга. Он владеет несколькими предприятиями. 22 сентября Петрову исполнился 61 год.

Виталий Петров – его сын. Это бывший гонщик Формулы 1, который выступал за команду «Рено». Он не стал комментировать сообщения о смерти отца.