Александр Петров
Формула 1
Виталий Петров
Отец бывшего гонщика Формулы 1 Виталия Петрова убит в результате покушения
19 минут назад
Александр Петров погиб в поселке Великое Выборгского района Ленинградской области.
Что об этом известно:
- ТАСС ссылается на источник в правоохранительных органах и пишет, что на Петрова совершено покушение.
- 47news утверждает, что информация об убийстве стала известна около 18:00. Петров обнаружен мертвым в своем коттедже.
- «Пятый канал» подтверждает: это убийство. Хотя сначала сообщалось, что Петров тяжело ранен.
Александр Петров – бизнесмен, который избирался в городской совет Выборга. Он владеет несколькими предприятиями. 22 сентября Петрову исполнился 61 год.
Виталий Петров – его сын. Это бывший гонщик Формулы 1, который выступал за команду «Рено». Он не стал комментировать сообщения о смерти отца.
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