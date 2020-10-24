Йевтич забил первый гол в РПЛ. И сразу победный «Зениту»

«Зенит» проиграл «Рубину» со счетом 1:2. Победный гол забил Дарко Йевтич. Солтмурад Бакаев сделал в этом матче два ассиста.

Это первый гол Йевтича за всю карьеру в РПЛ. До этого у него была только голевая передача в матче с «Оренбургом» в июле 2020 года.

Йевтичу 27 лет. Он перешел в «Рубин» из «Леха» за 500 тысяч евро в январе 2020 года.