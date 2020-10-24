Дарко Йевтич
РПЛ
Футбол
Солтмурад Бакаев
Зенит
Рубин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Дарко Йевтич #Футбол #РПЛ #Зенит #Рубин #Солтмурад Бакаев

Йевтич забил первый гол в РПЛ. И сразу победный «Зениту»

2 часа назад

«Зенит» проиграл «Рубину» со счетом 1:2. Победный гол забил Дарко Йевтич. Солтмурад Бакаев сделал в этом матче два ассиста.

Это первый гол Йевтича за всю карьеру в РПЛ. До этого у него была только голевая передача в матче с «Оренбургом» в июле 2020 года.

Йевтичу 27 лет. Он перешел в «Рубин» из «Леха» за 500 тысяч евро в январе 2020 года.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 26
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Деспотович 43
Йевтич 69
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Дарко Йевтич
#Футбол
#РПЛ
#Зенит
#Рубин
#Солтмурад Бакаев