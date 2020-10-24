Рамос восстановился после травмы. И вышел в старте «Реала» на игру с «Барселоной»

Серхио Рамос травмировался в матче «Реала» и «Кадиса» (0:1). Он пропустил игру Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:3).

В Лиге чемпионов «Реал» проиграл семь из последних восьми матчей, где не было Серхио Рамоса.

К игре с «Барселоной» он полностью восстановился.