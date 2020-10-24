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#Серхио Рамос #Футбол #Примера #Реал #Барселона

Рамос восстановился после травмы. И вышел в старте «Реала» на игру с «Барселоной»

4 часа назад

Серхио Рамос травмировался в матче «Реала» и «Кадиса» (0:1). Он пропустил игру Лиги чемпионов против «Шахтера» (2:3).

В Лиге чемпионов «Реал» проиграл семь из последних восьми матчей, где не было Серхио Рамоса.

К игре с «Барселоной» он полностью восстановился.

Серхио Рамосу 34 года. В этом сезоне Примеры он провел за «Реал» пять матчей, где забил один гол.

Матч завершен
Барселона
Барселона
Фати 8
1:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Вальверде 5
Рамос 63
Модрич 90
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