Сандро Шварц выиграл первый матч на посту главного тренера «Динамо»

Он официально возглавил команду 14 октября, но прилетел в Россию только 22 числа. Перед игрой с «Сочи» Шварц провел в «Динамо» первую тренировку.

Сандро Шварцу 42 года. До этого он возглавлял «Эшборн» и «Майнц». Шварц находился без работы с ноября 2019 года.