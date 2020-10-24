Сандро Шварц
РПЛ
Футбол
Сочи
Динамо
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сандро Шварц #Футбол #РПЛ #Динамо #Сочи

Сандро Шварц выиграл первый матч на посту главного тренера «Динамо»

4 часа назад

«Динамо» выиграло у «Сочи» матч 12-го тура РПЛ. Это была первая игра для Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».

Матч завершен
Динамо
Москва
Лесовой 11
Шиманьски 26
Фомин 55
3:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
Мевля 22

Он официально возглавил команду 14 октября, но прилетел в Россию только 22 числа. Перед игрой с «Сочи» Шварц провел в «Динамо» первую тренировку.

Сандро Шварцу 42 года. До этого он возглавлял «Эшборн» и «Майнц». Шварц находился без работы с ноября 2019 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще больше информации о карьере Сандро Шварца
Кто такой Шварц – новый тренер «Динамо»: получал в лицо от Клоппа, разрушил бассейн, любит Depeche Mode
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сандро Шварц
#Футбол
#РПЛ
#Динамо
#Сочи