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Сандро Шварц выиграл первый матч на посту главного тренера «Динамо»
4 часа назад
«Динамо» выиграло у «Сочи» матч 12-го тура РПЛ. Это была первая игра для Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».
Он официально возглавил команду 14 октября, но прилетел в Россию только 22 числа. Перед игрой с «Сочи» Шварц провел в «Динамо» первую тренировку.
Сандро Шварцу 42 года. До этого он возглавлял «Эшборн» и «Майнц». Шварц находился без работы с ноября 2019 года.
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