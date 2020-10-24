Лесовой забил за «Динамо» в ворота «Сочи». Это его третье результативное действие в трех играх в октябре

Всего Лесовой забил четыре гола и сделал одну голевую передачу в этом сезоне РПЛ. Два гола он забил в ворота «Динамо» за тульский «Арсенал».

В сентябре Лесовой перешел из «Арсенала» в «Динамо» за 1,8 миллиона евро.

Сейчас он имеет такую результативную серию за клуб в октябрьских матчах: