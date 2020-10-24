Даниил Лесовой
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Лесовой забил за «Динамо» в ворота «Сочи». Это его третье результативное действие в трех играх в октябре
6 часов назад
Даниил Лесовой – автор первого гола «Динамо» при тренере Сандро Шварце. Он открыл счет в игре «Динамо» и «Сочи».
Всего Лесовой забил четыре гола и сделал одну голевую передачу в этом сезоне РПЛ. Два гола он забил в ворота «Динамо» за тульский «Арсенал».
В сентябре Лесовой перешел из «Арсенала» в «Динамо» за 1,8 миллиона евро.
Сейчас он имеет такую результативную серию за клуб в октябрьских матчах:
- «Краснодар» – гол.
- ЦСКА – ассист.
- «Сочи» – гол.
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