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#Спартак #Футбол #РПЛ #коронавирус #Ростов

Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» пустить на матч с «Ростовом» 2730 зрителей

7 часов назад

Изначально планировалось, что «Спартак» и «Ростов» проведут матч без зрителей. Это наказание за нарушения во время игры «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» попросил Роспотребнадзор о смягчении наказания. Обращение принято: разрешенная посещаемость составит 6% от общей вместимости стадиона. Это 2730 зрителей.

Роспотребнадзор проконтролирует соблюдение всех мер безопасности по коронавирусу во время игры. Матч «Спартака» и «Ростова» пройдет 31 октября.

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