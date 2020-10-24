Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» пустить на матч с «Ростовом» 2730 зрителей

Изначально планировалось, что «Спартак» и «Ростов» проведут матч без зрителей. Это наказание за нарушения во время игры «Спартака» и «Зенита».

«Спартак» попросил Роспотребнадзор о смягчении наказания. Обращение принято: разрешенная посещаемость составит 6% от общей вместимости стадиона. Это 2730 зрителей.

Роспотребнадзор проконтролирует соблюдение всех мер безопасности по коронавирусу во время игры. Матч «Спартака» и «Ростова» пройдет 31 октября.