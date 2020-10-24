Менеджер Хабиба заразился коронавирусом. Он лечится в больнице

Али Абдель-Азиз рассказал в инстаграме о заражении коронавирусом:

«Друзья и коллеги, внимание. На этой неделе мне поставили диагноз COVID-19, лечусь в больнице. Я хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной, мог принять необходимые меры предосторожности. Большое вам спасибо. Будьте в безопасности».