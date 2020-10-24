Али Абдель-Азиз
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Хабиб – Гейджи
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#Али Абдель-Азиз #Хабиб – Гейджи #Хабиб Нурмагомедов #MMA #Джастин Гейджи #UFC 254 #UFC

Менеджер Хабиба заразился коронавирусом. Он лечится в больнице

8 часов назад

Али Абдель-Азиз рассказал в инстаграме о заражении коронавирусом:

«Друзья и коллеги, внимание. На этой неделе мне поставили диагноз COVID-19, лечусь в больнице. Я хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной, мог принять необходимые меры предосторожности. Большое вам спасибо. Будьте в безопасности».

  • Али Абдель-Азиз – менеджер Хабиба Нурмагомедова. Он занимается делами Хабиба с 2014 года.
  • Джастин Гейтжи – один из его клиентов.
  • Хабиб и Гейтжи проведут бой на турнире UFC 254. Он пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
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