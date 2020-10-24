Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари»

Никита Нестеров заработает 700 тысяч долларов за один год в «Калгари». В этом клубе из НХЛ он проведет ближайший сезон.

Защитнику Нестерову 27 лет. Три предыдущих сезона он отыграл в ЦСКА. Там Нестеров стал обладателем Кубка Гагарина.

До этого Нестеров уже играл в НХЛ, где принадлежал «Тампе» и «Монреалю». Он провел 132 матча в регулярном сезоне, набрал 33 очка и 81 минуту штрафа.