Никита Нестеров
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Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари»
19 часов назад
Никита Нестеров заработает 700 тысяч долларов за один год в «Калгари». В этом клубе из НХЛ он проведет ближайший сезон.
Защитнику Нестерову 27 лет. Три предыдущих сезона он отыграл в ЦСКА. Там Нестеров стал обладателем Кубка Гагарина.
До этого Нестеров уже играл в НХЛ, где принадлежал «Тампе» и «Монреалю». Он провел 132 матча в регулярном сезоне, набрал 33 очка и 81 минуту штрафа.
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